Galatasaray için Jordon Ibe iddiası

Bu yaz kadrosuna kattığı birbirinden önemli futbolcularla taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray hakkında Ada basınından ilginç bir transfer iddiası geldi. Birleşik Krallık'ın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Sarı Kırmızılılar'ın Bournemouth'un 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Jordon Ibe ile ilgilendiğini öne sürdü.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde genç yıldızı Sarı Kırmızılılar'ın yanı sıra Napoli, Fiorentina ve Espanyol'ün de istediği ancak transfere en yakın kulübün Celtic olduğu belirtildi. Yetenekli oyuncunun da kendisini bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Celtic'e gitmeye sıcak bakacağı yorumu yapıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler