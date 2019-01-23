Gün geçmiyor ki, Galatasaray’ın transfer gündemine yeni bir golcü adayı gelmesin. Bu kez de İtalyan medyası, Sarı- Kırmızılılar’ın Sampdoria’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Roma’da bulunan Defrel’in peşinde olduğunu öne sürdü.

27 yaşındaki Fransız santrfor Gregoire Defrel, bu sezon Sampdoria formasıyla 22 resmi maçta 1356 dakika şans bulurken, 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray’ın bu transferi gerçekleştirmesi için, Roma’yla birlikte, Sampdoria’nın da izni ve kiralık kontratı iptal etmesi gerekiyor.