Galatasaray 'ın, Lyon'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Leo Dubois, Fransız ekibine veda etti. 4 yıl boyunca Lyon'da oynayan ve kaptanlık pazubandını takan Fransız sağ bek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullandı.

Sarı-Kırmızılılar'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen 27 yaşındaki oyuncu paylaşımında Lyon camiasına şu sözlerle seslendi:

"Tüm Gones'a, dört yılım boyunca karşıladığınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Teşviğiniz bizi Şampiyonlar Ligi finalinin kapılarına kadar zorladı... Seninle bir unvan kazanamadığım için her zaman pişman olacağım... En kısa zamanda bunu yaşamanızı diliyorum... İstisnasız tüm kulüp yöneticilerine, OL kükremesine verdiğiniz yüreği asla unutmayacağım. Sen olmasan biz olamayız. Tutkun yeni oyuncuları zirvelere taşımaya devam etsin. Teşekkürler JMA .. Yakında görüşürüz."

İşte o paylaşım: