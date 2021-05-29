Galatasaray için Ismaila Coulibaly iddiası

Geçtiğimiz sezon averaj ile şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran ve önümüzdeki sezonun kadrosunu planlayan Galatasaray'da Ismaila Coulibaly, gündeme geldi.

İngiliz basınından Skysports'un haberine göre sarı kırmızılılar, Sheffield United'ın Malili orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor. Haberde Galatasaray'ın 2000 doğumlu olan futbolcu için 12,9 milyon Sterlin'lik teklifte bulunduğu belirtildi.

Coulibaly, İtalyan devi Milan'ın da gündeminde yer alıyor. İngiliz ekibi, daha önce genç futbolcu için kırmızı siyahlılardan gelen 10 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti.









20 maçta 5 gol attı

Geçtiğimiz sezonu Beerschot'ta kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki futbolcu, Belçika ekibiyle ligde çıktığı 22 maçta 5 gole imza attı. Sheffield United ise geçtiğimiz sezon Premier Ligi 20. ve son sırada tamamlayarak bir alt ligin yolunu tutmuştu.