Galatasaray için Depay iddiası...

Çok sansasyonel bir transfer dönemini geride bırakan Galatasaray yönetimi durmuyor! Bir yandan ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Bu planlama doğrultusunda yönetimin ilk hedefi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcular.

DEPAY İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın bu kritere uyan isimlerden biri olan Memphis Depay'ın transferi için çalışmalar yaptığı belirtiliyor. İspanyol basının iddiasına göre sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı yıldızın menajerinden ocak ayında görüşmek için çok sayıda kulüp randevu almış durumda. Bu kulüplerden birisinin de Galatasaray olduğu ifade ediliyor.









SEZON BAŞI GİRİŞİM OLMUŞTU!

Sarı-Kırmızılılar sezon başında da Depay'ın transferi için bazı girişimlerde bulunmuştu. Ancak yıldız futbolcunun Katalan kulübünde kalma kararı nedeniyle görüşmeler belli bir noktaya gelemeden sona ermişti. Yönetimin sezon sonunda Depay'ı kadroya katmak için ocak ayında resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

3 MAÇTA 1 GOL ATTI

Bu sezon 3 maçta 1 gol atan 28 yaşındaki forveti 5 büyük ligden çok sayıda kulübün transfer etmek istediği ve bu nedenle Galatasaray'ın işinin hiç de kolay olmayacağı belirtiliyor. Mempis Depay, Hollanda Milli Takımı'nın formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

DÖVMESİ ÇOK KONUŞULDU!

Barcelona forması giyen Depay'ın ismi Galatasaray'la anılmaya başladığında dövmesi çok konuşulmuştu. Hollandalı yıldızın sırtında Galatasaray'ın da sembolü olan dev bir aslan bulunuyor.









MEMPHİS DEPAY KİMDİR?

28 yaşındaki Memphis Depay, 13 Şubat 1994'te Hollanda Moordrecht'te doğdu. 176 cm boyunda ve 78 kilo olan Memphis Depay, Sağ ayağını kullanmaktadır. Memphis Depay, kariyerine ilk olarak 2000 yılında doğduğu kentin takımı olan VV Moordrecht Kulübü'nde başladı.

PSV EINDHOVEN'DA A TAKIMA ÇIKTI

3 sene boyunca yer aldığı ekibinden 2003 yılında ayrılarak Sparta Rotterdam'ın alt yapısına geçiş yaptı. 2006 yılına kadar burada top koşturduktan sonra PSV Eindhoven'in alt yapısına geçiş yaptı. Gençlik kariyerini buralarda tamamladıktan sonra 2011-2012 sezonun öncesinde ilk kez A takıma çağrıldı.





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