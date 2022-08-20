Galatasaray için Ballo-Toure iddiası! Görüşmeler sürüyor

Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerinin ardından Galatasaray rotasını sol bek takviyesine çevirdi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, 25 yaşındaki Senegalli sol bek Fode Ballo-Toure'nin transferi için Milan ile görüşmeleri sürdürüyor.

4.5 milyon Euro

Sarı-Kırmızılı ekibin Milan ile birkaç gün önce ilk teması gerçekleşrtirdiği aktarılırken, İtalyan ekibinin Ballo-Toure için 4.5 milyon Euro'dan daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği belirtildi.

Yeni görüşme

Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın transfere sonuçlandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı ve önümüzdeki haftanın başında kulüpler arasında yeni bir görüşmenin yapılacağı iddia edildi.

Ballo-Toure'nin isteği

Yaşanan gelişmelerin yanı sıra Milan'da bulunmaktan mutlu olduğu aktarılan Ballo-Toure'nin yine de Galatasaray gibi bir kulüpte düzenli bir şekilde forma giyme şansından etkilendiğinin altı çiziliyor.

Trabzonspor ile anıldı

Milan'ın 2021'de Monaco'dan kadrosuna kattığı Fode Ballo-Toure'nin ismi, yaz transfer döneminin başında Türkiye'den Trabzonspor ile de anılmıştı.



