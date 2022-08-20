Galatasaray için Ballo-Toure iddiası! Görüşmeler sürüyor
Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerinin ardından Galatasaray rotasını sol bek takviyesine çevirdi. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekibin 25 yaşındaki Senegalli sol bek Fode Ballo-Toure'nin transferi için Milan ile görüşmeleri sürdürdüğü iddia edildi.
Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerinin ardından Galatasaray rotasını sol bek takviyesine çevirdi.
Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, 25 yaşındaki Senegalli sol bek Fode Ballo-Toure'nin transferi için Milan ile görüşmeleri sürdürüyor.
4.5 milyon Euro
Sarı-Kırmızılı ekibin Milan ile birkaç gün önce ilk teması gerçekleşrtirdiği aktarılırken, İtalyan ekibinin Ballo-Toure için 4.5 milyon Euro'dan daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği belirtildi.
Yeni görüşme
Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın transfere sonuçlandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı ve önümüzdeki haftanın başında kulüpler arasında yeni bir görüşmenin yapılacağı iddia edildi.
Ballo-Toure'nin isteği
Yaşanan gelişmelerin yanı sıra Milan'da bulunmaktan mutlu olduğu aktarılan Ballo-Toure'nin yine de Galatasaray gibi bir kulüpte düzenli bir şekilde forma giyme şansından etkilendiğinin altı çiziliyor.
Trabzonspor ile anıldı
Milan'ın 2021'de Monaco'dan kadrosuna kattığı Fode Ballo-Toure'nin ismi, yaz transfer döneminin başında Türkiye'den Trabzonspor ile de anılmıştı.