Galatasaray için Almanya basınından Alaba iddiası..

Bayern Münih forması giyen Avusturyalı oyuncu David Alaba hakkında Almanya basınında ilginç bir haber yayınlandı. Avusturyalı oyuncu Alaba'nın Galatasaray'a transfer olabileceği yazıldı.

31 Mart 2020, Salı 18:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray için Almanya basınından Alaba iddiası..

Almanya'da yayın yapan Süddeutsche Zeitung adlı internet sitesi, David Alaba ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.Süddeutsche Zeitung'in iddiasına göre, Galatasaray'ın sıkı bir taraftarı olan David Alaba'nın önümüzdeki yıllarda Sarı Kırmızılı takıma imza atmasının sürpriz olmayacağı ifade edildi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı;"David Alaba, neredeyse 12 yıldır Bayern Münih için oynuyor. Bu takımın yüzlerinden biri haline geldi." "Alaba, daha önce Galatasaray taraftarlarıyla maç izlemeyi dahi tercih etti. Taraftarların kulübüne tutkulu bağlanması onu büyük etkiledi."

"Alaba, resmi Galatasaray forması dahi almıştı. Böyle bir durumda her oyuncu, değişlik(transfer) talebinde bulunabilir. Ayrıca, küresel olarak saygın oyuncuların bile geleceklerinden emin olmadığı bu haftalarda, bir şey kesin; David Alaba 'bu yaz için' en azından 'bu yaz' Galatasaray'a geçmeyecek."

(Skorer)

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