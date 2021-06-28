Galatasaray için Alex Moreno iddiası

Galatasaray , Real Betis'te forma giyen Alex Moreno transferinde sona yaklaşıyor.

İspanyol basınından Fichajes.net'in Estadio Deportivo'ya dayandırdığı habere göre, 28 yaşındaki futbolcu önümüzdeki sezon sarı kırmızılı takımın formasını giyebilir. Haberde Galatasaray'ın Betis'e oyuncu için satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralanacak bir teklifte bulunduğu belirtildi. Yeşil beyazlı kulübün toplamda 7 milyon euroyu içeren bu teklife olumlu yanıt vereceği iddia edildi.









Avrupa devleri peşinde

Marsilya ve Napoli'nin de gündeminde yer alan Alex Moreno, geçtiğimiz sezon Real Betis ile La Liga ve Kral Kupası olmak üzere 25 maçta forma şansı buldu.







