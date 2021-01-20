Galatasaray sahasında oynadığı Denizlispor maçını 6-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Fatih Terim'in öğrencileri önceki iç saha maçında da Gençlerbirliği karşısında 6-0 galip tamamlamıştı.

Galatasaray bu durumu en son 1996-97 sezonunda yaşamıştı. Yine teknik direktör Fatih Terim döneminde Galatasaray, evinde önce Gaziantepspor'u 6-1 ve İstanbulspor'u yine aynı skorla 6-1 mağlup etmişti. Galatasaray sözü geçen sezonu şampiyon tamamlamıştı