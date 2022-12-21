Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur mücadelesinde yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Galatasaray , bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takım, Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi'nin sezon sonu takımdan ayrılması durumunda yerine gelecek oyuncuyu da belirledi. İşte detaylar...









Van Aanholt'a İstanbul yolu!

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve kulübün kontratı karşılıklı olarak feshetmeye çalıştığı Van Aanholt'a, Florya'dan ayrılması halinde yine İstanbul yolu görünüyor. Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa, Hollandalı sol beke talip oldu. Tecrübeli futbolcu Galatasaray'la sözleşmesini feshederse, Kasımpaşa'nın oyuncuya resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

Erden Timur'dan Galatasaray'a dev kaynak!

Galatasaray'da Erden Timur'un 150 milyon TL'si Mecidiyeköy'deki proje, 150 milyon TL'si de Kemerburgaz'daki proje olmak üzere kulübe 300 milyon TL'lik destek sağladığı açıklandı.









Morutan'a Serie A'dan talip!

Sezon başında Galatasaray’dan kiralık gittiği İtalya Serie B ekibi Pisa’da sergilediği performansla dikkatleri çeken Olimpiu Morutan’a Serie A’dan talip çıktı. Morutan’ın Pisa forması altında sergilediği performans, Serie A’dan Torino’nun da ilgisini çekmiş durumda. Düşük maliyetli, maksimum verim alınabilecek isimler adına gözünü Serie B’ye çeviren Torino, Morutan’ı öncelikli hedef olarak belirledi.

Galatasaray, Edin Dzeko ile ilgileniyor

Interlive sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter forması giyen Boşnak golcü Edin Dzeko ile yakından ilgileniyor.

Mauro Icardi'nin yerine Edin Dzeko

Haberde, sarı-kırmızılı takımın yaklaşık olarak yıllık 12 milyon Euro kazanan Arjantinli yıldız Icardi ile gelecek sezon anlaşamaması durumunda yerine Inter forması giyen Edin Dzeko'ya teklif yapacağı belirtildi. Bilindiği üzere Icardi, Galatasaray'a 6.750.000 Euro'ya transfer olmuştu ancak bu rakamın 6 milyon Euro'sunu PSG, geri kalan 750 bin Euro'luk kısmını ise sarı-kırmızılı takım ödeyeceği açıklanmıştı.

Dzeko için düşünülen teklif 2 yıl

Galatasaray'ın, Inter ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki oyuncu için 2 yıllık iyi bir teklif yapacağı ifade edildi.

Dzeko'nun önceliği Inter'de kalmak

Ancak, Edin Dzeko'nun önceliği Inter'deki kariyerine devam etmek. İtalyan ekibi de başarılı oyuncuya 1+1 yıllık yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.Fakat, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda ise yıldız oyuncunun tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana da kullanabileceği belirtildi. Bu sezon Inter ile 27 maçta sahaya çıkan 1.93 boyundaki golcü oyuncu Dzeko 12 gol ve 7 asist kaydetti. (Ajansspor)







