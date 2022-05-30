İskoçya ekiplerinden Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi, ocak ayında dizinden ameliyat olmasına ve henüz iyileşme sürecinde bulunmasına rağmen transfer teklifleri almaya devam ediyor. Galatasaray 'ın 23 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Romanya basınında yer alan habere göre Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ianis Hagi için yeniden harekete geçti. Sarı-Kırmızılı ekibin Rumen futbolcu için Rangers'a 7 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi.

Teklif reddedildi

Galatasaray'da Hagi'nin mevcut sakatlığı nedeniyle bu teklifin İskoç kulübü tarafından kabul edileceğine yönelik görüşler bulunduğu belirtilse de Rangers, Hagi'nin 2022-2023 sezonu için önemli bir oyuncu olacağını düşünerek Sarı-Kırmızılıların teklifini reddetti.

Ocak ayında sezonu kapattı

Bu yılın Ocak ayında Ianis Hagi, sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat olmak zorunda kalmış ve genç futbolcunun sezonu kapattığı ancak gelecek yıl forma giyebileceği duyurulmuştu.

Mourinho da istiyordu

Haberin detaylarına göre sakatlığı öncesinde Hagi, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı İtalyan ekibi Roma tarafından da takip ediliyordu. Ancak Rumen futbolcunun sakatlığı nedeniyle Roma herhangi bir girişimde bulunmadı.

Ianis Hagi sakatlanmadan önce Rangers'ta 27 maça çıkmış ve 4 gol, 4 asistle oynamıştı. Rumen futbolcunun, İskoç kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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