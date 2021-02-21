Galatasaray hesabı kapattı! Kritik virajda 9 puan...

Ligde 26. hafta mücadelesinde dün akşam Aytemiz Alanyaspor’u 1-0’lık skorla geçen Sarı-Kırmızılılar, Emre Kılınç’ın golüyle önemli bir deplasmandan zaferle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 54’e yükselten Cim Bom, zirvedeki yerini korudu. Aslan, dün akşamki sonuçla beraber ilk yarıda zorlandığı 3 maçlık periyotta sezonun ikinci bölümünde sürprize izin vermedi. İlk yarıdaki; Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında sadece derbide 0-0’lık sonuçla ayrılan Fatih Terim’in öğrencileri, diğer 2 karşılaşmayı da kaybetmişti.

Zorlu maratondan 1 puan alabilen Galatasaray, bu kez rakiplerine geçit vermedi. 24. haftada Fenerbahçe’yi 1-0 yenen Cim Bom, geçen haftaki 2-1’lik Kasımpaşa galibiyeti sonrasında dün de Alanya’yı derbideki sonuçla geride bırakmayı başardı.

Alanyaspor’a karşı bu sezon ilk kez...

Teknik direktör Çağdaş Atan’ın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, bu sezon hem ligin ilk yarısında hem de Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı yenmeyi başarmıştı. Cim Bom, dün akşamki 1-0’lık sonuçla Akdeniz temsilcisi karşısında bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

Cim Bom, Alanyaspor’a ligde 19 Ekim’de 2-1, Türkiye Kupası’nda da 10 Şubat’ta 3-2 yenilmişti.



