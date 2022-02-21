Galatasaray her şeyi göze aldı! Sensibile ilk kez tribünde

Torrent yönetiminde çıktığı 5 maçı da kazanamayan Galatasaray , Süper Lig'de son 14 haftada sadece 1 galibiyet aldı. Sarıkırmızılı takım kötü gidişata Göztepe karşısında 'dur' demeye çalışacak.

Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın sıralamada üzerine çıktığı Aslan'ın İzmir'de üç puandan başka düşüncesi yok. Muslera da sakatlık sonrasında ilk kez kadroya dahil edildi. İşte hazırlıklar ve imha planı...

İki maçta da oyuna 80'den sonra giren yeni transfer Pulgar bu kez 11'de olacak. Yorgun olan Gomis'in yerine idman performansı beğenilen Mohamed oynayacak. Torrent hafta boyunca idmanlarda oyuncularına duran top çalıştırdı.

Göztepe'nin tribün desteğiyle maça baskılı başlayacağını düşünen İspanyol hoca, geriden oyunu kuracak Pena, Nelsson ve Marcao'dan direkt toplarla ilerideki Mohamed'i buluşturmalarını istedi. Berkan ve Taylan'a da rakiplerine ön bölgede pres yapma görevi verildi.









TORRENT'E BÜYÜK İLGİ

Domenec Torrent, kulüp tarihinin en kötü performansı ile göreve başlarken (2 beraberlik- 3 yenilgi) dün taraftarın ilgisi ile karşılaştı. İzmir'de kafileyi karşılayan taraftarlar İspanyol hocaya forma imzalattı.

Öte yandan yeni sportif direktör Pasquale Sensibile kafile ile birlikte İzmir'e gitti. İtalyan futbol adamı takımı yalnızbırakmayacak.

(Sabah)