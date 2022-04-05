Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Konak Belediyespor, Galatasaray Hepsiburada’yı sahasında konuk etti. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 2-1 Konak Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşma öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Hepsiburada Teknik Direktörü Nurcan Çelik, birçok konuda gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

90'lı yıllarda Galatasaray forması giyen Roman Kosecki'ye olan hayranlığıyla futbola ilgi duymaya başlayan Nurcan Çelik'in hikayesi o yıllarda başladı. Bursaspor ile başlayan yolculuğu 19 yaş altı Kadın Milli Futbol Takımı'na ardından Kadın Milli Futbol Takımı'na kadar uzandı. Kariyerinin en iyi döneminde tiroid kanserine yakalanan Nurcan Çelik, ardından da meme kanseri oldu. Futbola olan tutkusuyla hayatta kaldığını ve kanseri yendiğini söyleyen Nurcan Hoca, "Akdeniz Nurçelikspor" adında kendi takımını kurdu.

"FENERBAHÇE'NİN HOCASINI O MAÇTAN SONRA SİLDİM"

Kariyerine Galatasaray Hepsiburada takımının Teknik Direktörü olarak devam eden Nurcan Çelik, Aralık ayında Galatasaray Hepsiburada ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 7-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlanan özel maçla ilgili şöyle konuştu;

"Maçın ilk dakikalarında gördüğümüz kırmızı kart, kızların konsantrasyonunu inanılmaz bozdu. Rakip takım 10 kişi kalsaydı ben de oyuncu çıkarır maça 10'a 10 devam ederdim. Ama karşı taraf yüklendikçe yüklendi. Bugün aynı hakemle oynansa o maçın skoru değişmez. Dostluk maçı düşmanlığa dönüştü. Nihan Su Hoca eski takım arkadaşımdı o günden sonra sildim" dedi.

"TFF'DE KADIN YÖNETİCİ YOK"

Türkiye'de kadın futboluna yeterince önem verilmediğini ifade eden Nurcan Hoca, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda 'Kadın Futbolu' diye bir alan yok. Kadın futbolu TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü'ne bağlı ama buradan ayrılması lazım. Federasyonda kadın yönetici yok. Bence bu da en büyük eksiklerden biri." şeklinde konuştu.

"OYNANAN ZEMİNLER SAKATLIKLARA NEDEN OLUYOR"

Türkiye genelinde kadın futbolcuların antrenman yapmaları ve maçlarını oynamaları için yeterli alan olmadığını ve oluşturulmadığını ifade eden Nurcan Çelik, "Bir gün toprakta diğer gün halı sahada bazen de çimde oynuyorsunuz bu da devamında sakatlıkları getiriyor" dedi.

"KADIN FUTBOLU PROFESYONEL OLMALI"

Galatasaray Hepsiburada takımının yapılanmasıyla ilgili konuşan Nurcan Çelik, "Biz takım kurma konusunda biraz geç kaldık. Çok genç bir kadromuz var. Sponsor desteği çok önemli. Kadın futbolunda şöyle bir durum var; diyelim ki yurtdışından bir transfer yaptınız, takımı ona göre şekillendirdiniz. O oyuncu yarın öbür gün size gelip "Bana daha yüksek teklif var gidiyorum" diyebiliyor. Kadın futbolunun da profesyonel olması lazım. Çünkü o zaman böyle bir şey duyamazsınız. " dedi.

Gizem Ekici / Fanatik.com.tr