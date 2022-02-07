Galatasaray Hepsiburada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 Sezonu 10. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılılar'a galibiyeti getiren goller, Sibel (2), Birgül ve Denda'dan geldi.

Stat: Yeşilova Kemal Aktaş

Hakemler: Neslihan Koç xx, Yağmur Vural xx, Ayşenur Akçay xx

Galatasaray Hepsiburada Kadın FK: Büşra Kenet xxx, Angie Sandrith xxx, Ijeoma Queenth Daniels xxx, Milica Denda xxx, Elif Kesgin xxx, Berthe Prudence xxx, Didem Dülber xxx, (Ferrira De Alencar Amanda x dk.70), Birgül Sadıkoğlu xxx, Serpil Özer xxx, Elanur Laçin x, (Sibel Göker xx dk.19), Samia Ahmed Mohamed Adam xxx

Kayserispor Kadın FK: Melike Çalışkan x, Alina Nahmadova x, İrem Barut x, (Gulanbar Gasimova x dk.74), Aysun Muradova xx, Saniye Arslano x, (Canset Yiğit x dk.74), Gülşen Urgun x, Şeyma Nur Gençay x, (Lamia Alizada x dk.66), Mine Yıldız x, (Şeyma Yücel x dk.80), Sona Rahimova x, (Pınar Çeri x dk.80), Rabia Behlül Koç x, Elmas Karakaya x

Goller: Sibel Göker (dk.37 ve 90), Birgül Sadıkoğlu (dk.51), Miliva Denda (dk.67) (Galatasaray Hepsiburada Kadın FK)

Sarı Kart: Samia Ahmed Mohamed Adam (Galatasaray Hepsiburada Kadın FK)