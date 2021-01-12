Galatasaray hedefi belirledi: Ndayishimiye

Cim Bom'un ara transferdeki ilk bombaları, iki genç yabancıyla patlayacak gibi görünüyor. Henry Onyekuru ve kulübü Monaco ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, hafta sonuna kadar Nijeryalı yıldızı Türkiye'ye getirmeye ve sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek, yaz döneminde de zorunlu olarak bonservisi alınacak. Onyekuru böylece üçüncü kez Galatasaray'a transfer olacak. İlk olarak Everton'dan kiralanan genç yetenek, ardından Monaco tarafından transfer edildi. Geçen sezon devre arasında geri dönen, fakat pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar sebebiyle lig bitmeden ayrılmak zorunda kalan Onyekuru, bu kez kalıcı olarak Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirecek. Galatasaray'ın gündemindeki bir diğer genç ise Süper Lig'den...

Orta sahada joker olacak

Yeni Malatya'nın sadece 45 bin Euro'ya renklerine bağladığı 23 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye, Sarı-Kırmızılı kulüple el sıkıştı. Ayrıca iki kulüp yönetimi arasındaki görüşmeler de son derece olumlu ilerliyor. Galatasaray'da ana plan, tıpkı Onyekuru'da olduğu gibi, Finansal Fair-Play limitlerine takılmamak için devrede oyuncuyu kiralayıp sezon sonu zorunlu satın almayla renklerine bağlamak. Bu doğrultuda Yeni Malatya'ya toplam 2 milyon Euro'luk bir ödeme yapılacağı, takvimin nasıl ayarlanacağı konusunda da görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Burundi vatandaşı olan genç ön libero, bu sezon Malatya'da zaman zaman stoper ve forvet arkası olarak da görev yaptı.



