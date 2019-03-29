Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Galatasaray adını yarı finale yazdırdı.

29 Mart 2019, Cuma 20:43 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Seride durumu 2-0'a getiren Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Dilara Gedikoğlu, Atkinson, Buse Kayacan)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Belien, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Zeynep Uzen, Tuğçe Ersan, Janset Cemre Erkul)

Setler: 26-24, 25-20, 25-18

Süre: 82 dakika (27,30, 25)

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