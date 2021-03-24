Galatasaray HDI Sigorta-Saugella Monza maçının ardından

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı’nın liberosu Gizem Karadayı, 3-0 kaybettikleri rövanş mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, "Final oynadığımız için çok mutluyum. Gönül isterdi ki evimizde, seyircimiz önünde kupayı kaldıralım ama olmadı." diye konuştu.

Rakiplerinin iyi bir kadrosu bulunduğunu vurgulayan Gizem, "Özellikle İtalya liginin en iyi iki orta oyuncusuna sahipler. Onları devreye soktuğunuz zaman işler maalesef karışıyor. Biz blok zaafı olan bir takımız. İyi servis atamadığımız için çok çabuk oynadılar. Biz bunu durduramadık. İyi servis atabilseydik oyuna ortak olabilirdik. Bunu yapamayınca onlar daha rahat oyun sergileyebildiler." ifadelerini kullandı.

İlk maça göre rövanşa daha iyi hazırlandıklarını aktaran Gizem, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki kupayı hep beraber kaldıralım. En azından madalyamız var. Bununla kendimizi avutmak zorundayız. İlk maçta çok eksiktik. Koronavirüs sebebiyle antrenman yapamadan gitmiştik. Bu maç için bir hafta antrenman yapma şansımız oldu. Güzel de antrenman yaptık ama yetmedi. Çok şanssız bir döneme denk geldi. Belki daha fazla antrenman yapsaydık, 15 gün ara vermeseydik, arkadaşlarımız daha hazır olsaydı, her şey farklı olabilirdi. Bugün olmadı ve ben bu yüzden çok üzgünüm."

Güldeniz: "Direnç göstermeye çalıştık"

Sarı-kırmızılı oyuncu Güldeniz Önal, rakiplerinin gücünü bilerek maça çıktıklarını belirterek, "İlk maçta biraz talihsizlik oldu ama bu maçta direnç göstermeye çalıştık. İtalya liginde onlar böyle maçları çok oynuyorlar." dedi.

Antrenmanda çalıştıklarını maçta da yapmaya gayret ettiklerini dile getiren deneyimli oyuncu, "Rakibimiz buna çabuk çözüm buldu. İyi servis atmamız gerekiyordu, servisi tutturamadık. Savunmada hatalarımız oldu. İkinci setten sonra psikolojik olarak da zorlandık. Buraya gelen başkanımızı, seyircimizi keşke kupayla uğurlayabilseydik. Gelecek senelerde bu kupayı kazanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.