Galatasaray HDI Sigorta rahat kazandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda karşılaştığı Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

13 Ocak 2019, Pazar 18:25 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta rahat kazandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi 12. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaştı. Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazandı. 

SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güler, Işıl Öz)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Charlotte Leys, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cursty Jackson, Nursevil Gökbudak Aydınlar (Gizem Karadayı, Elifsu Ericek, Meryem Boz, Dilara Gedikoğlu)

SETLER: 7-25, 11-25, 16-25

SÜRE: 60 dakika (17, 19, 24)

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