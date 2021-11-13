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Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor’u 3-0 yendi.

13 Kasım 2021, Cumartesi 18:29 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çıldır

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Sude Hacımustafaoğlu)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli, Hümay Topaloğlu, Maglio, Hilal Kocakara (Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Bir, Melis Durul)

Setler: 25-23, 25-16, 25-17

Süre: 79 dakika (29, 24, 26)

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