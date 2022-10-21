MENÜ

Galatasaray HDI Sigorta'dan sürpriz mağlubiyet

Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley'de İzmir'de oynanan C Grubu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu

21 Ekim 2022, Cuma 16:26 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray HDI Sigorta'dan sürpriz mağlubiyet

İzmir'de oynanan C Grubu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-11, 23-25, 20-25, 25-18 ve 11-15'lik skorlarla sona erdi. 

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz

GALATASARAY HDI SİGORTA: Beren, İlkin, Ayçin, Gamze, Anthi, Popovic, Gizem, Nazlı Eda, Bihter, Bell, Fulden, Karmen, Sude

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Humay, Deniz, Sıla, Milanova, Ecenur, Atkinson, Eylül, Cansu, Radosova

SETLER: 25-11, 23-25, 20-25, 25-18, 11-15

SÜRE: 112 dakika (18, 26, 25, 27, 16)

Sarı-kırmızlı takım gruptaki ikinci maçında yarın 15.30'da Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak.




YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...