Galatasaray HDI Sigorta - İlbank maç sonucu: 3-1

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank’ı 3-1 yendi.

26 Eylül 2020, Cumartesi 20:38 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta - İlbank maç sonucu: 3-1

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank’ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Ece Emrullah, Sude Hacımustafaoğlu)

İlbank: Eva Mori, Yaprak Erkek, Ceyda Durukan, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Sinead (Ceren Önal, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Tuğçe Öcal, Ceren Çınar)

Setler: 25-21, 25-18, 21-25, 25-19

Süre: 109 dakika (27, 25, 32, 25)

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