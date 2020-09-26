Galatasaray HDI Sigorta - İlbank maç sonucu: 3-1

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank’ı 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (Gizem Güreşen, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Ece Emrullah, Sude Hacımustafaoğlu)
İlbank: Eva Mori, Yaprak Erkek, Ceyda Durukan, Yasemin Özel, Ezgi Arslan, Sinead (Ceren Önal, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Tuğçe Öcal, Ceren Çınar)
Setler: 25-21, 25-18, 21-25, 25-19
Süre: 109 dakika (27, 25, 32, 25)