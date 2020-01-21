Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maç sonucu: 3-2

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Halkbank’ı 3-2 yendi.

21 Ocak 2020, Salı 22:43 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maç sonucu: 3-2

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Halkbank’ı 3-2 yendi.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Burak Mert, Yasin Aydın)

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov, Samet Güneş, Seganov (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Abdullah Çam)

Setler: 20-25, 22-25, 25-19, 26-24,15-12

Süre: 140 dakika (29, 30, 29, 35, 17)

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