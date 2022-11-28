Galatasaray HDI Sigorta galibiyete hasret!

Haftanın kapanış maçında ev sahibi Galatasaray HDI Sigorta, Nilüfer Belediyespor'a 14-25, 25-18, 22-25, 24-26'lık setlerle 3-1 mağlup oldu.

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Maçın en dikkat çeken isimleri ev sahibi ekipte Slovak smaçör Nikola Radosova olurken, Galatasaray HDI Sigorta'da ise Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki oldu.

Nikola Radosova 19 hücum sayısı, 2 ace ve 3 blok sayısı ile toplamda 24 sayı üretti. Anthi Vasilantonaki de 21 hücum sayısı, 2 ace ve 1 blok sayısı ile 24 sayı üretti.

İki smaçörde takımına büyük katkı verirken mücadeleden galibiyetle ayrılan Bursa ekibi oldu. Alınan bu sonuçla konuk ekip 3. galibiyetini alırken, Galatasaray HDI Sigorta'da 3. mağlubiyetini aldı.





Sarı kırmızılılar ligin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit'e ve ligin 6. haftasında Fenerbahçe Opet'e yenilmişti.







