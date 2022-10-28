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Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta’yı konuk ettiği karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

28 Ekim 2022, Cuma 19:43 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 6. hafta, bugün Galatasaray HDI Sigorta- Fenerbahçe HDI Sigorta maçıyla başladı. Karşılaşmanın galibi; 25-22, 22-25, 25-20 ve 25-22’lik set sonuçlarıyla 3-1 ev sahibi Galatasaray HDI Sigorta oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta: Batualp Burak Güngör, Hakkı Çapkınoğlu, Thomas Edgar, Morteza Sharifi, Oğızhan Karasu, Selçuk Keskin, Beytullah Hatipoğlu (L), Onurcan Çakır, Yasin Aydın

Antrenör: Umut Çakır

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Yacine Louati, Emre Savaş, Saeid Marouf, Alexandre Ferreira, Ahmet Tümer, Burak Mert (L), Hasan Yeşilbudak (L), İzzet Ünver, Arda Bostan, Hakan Sıkar, Pavle Peric

Antrenör: Daniel Castellani

Setler: 25-22, 22-25, 25-20, 25-22

Süre: 121 dakika (28, 30, 29, 34)

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