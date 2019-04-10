Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 0-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci karşılaşması, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
SALON: TVF Burhan Felek
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ramazan Çevik
GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla, Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Gizem (L), Buse, Atkinson, Elifsu
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Merve, Boskovic, Kim, Büşra, Ezgi, Simge (L), Meliha, Gibbemeyer.
SETLER: 17-25, 18-25, 18-25
SÜRE: 73 dakika (22, 25, 26)