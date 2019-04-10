Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

10 Nisan 2019, Çarşamba 21:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta - Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 0-3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. 

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin ikinci karşılaşması, 13 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ramazan Çevik

GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla, Leys, Aslı, Meryem, Hande, Jackson, Gizem (L), Buse, Atkinson, Elifsu

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Merve, Boskovic, Kim, Büşra, Ezgi, Simge (L), Meliha, Gibbemeyer.

SETLER: 17-25, 18-25, 18-25

SÜRE: 73 dakika (22, 25, 26)

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