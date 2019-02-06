Galatasaray HDI Sigorta, CSM Volei Alba Blaj'a set vermedi

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası 4'lü Finaller Turu ilk maçında CSM Volei Alba Blaj'ı 3-0 mağlup etti.

06 Şubat 2019, Çarşamba 20:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta, CSM Volei Alba Blaj'a set vermedi

2019 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek final ilk maçında sahasında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımını 25-23, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Michael Andersen (Danimarka), Magdalena Niewiarowska (Polonya)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla, Leys, Aslı, Hande, Meryem, Jackson, Gizem (L) (Nursevil, Buse (L), Cansu)

ALBA BLAJ: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe, Onyejekwe, Baciu, Vujovic (L) (Aleksic, Zhidkova, Karakasheva, Cirovic, Delros)

SETLER: 25-23, 25-20, 25-17

SÜRE: 70 dakika (26, 23, 21)

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