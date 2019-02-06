2019 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek final ilk maçında sahasında Romanya'nın CSM Volei Alba Blaj takımını 25-23, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Michael Andersen (Danimarka), Magdalena Niewiarowska (Polonya)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla, Leys, Aslı, Hande, Meryem, Jackson, Gizem (L) (Nursevil, Buse (L), Cansu)

ALBA BLAJ: Lazarevic, Ninkovic, Kitipova, Newcombe, Onyejekwe, Baciu, Vujovic (L) (Aleksic, Zhidkova, Karakasheva, Cirovic, Delros)

SETLER: 25-23, 25-20, 25-17

SÜRE: 70 dakika (26, 23, 21)