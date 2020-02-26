Galatasaray HDI Sigorta-Arkasspor maç sonucu: 3-1

Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Arkasspor’u konuk etti.

Birinci seti çok çekişmeli geçen oyunda Galatasaray HDI Sigorta, Antonov ve Burutay’ın sayılarıyla etkili olurken, Arkasspor Adis Lagumdzija ile rakibine karşılık vermeye çalıştı. 22-22 beraberliğin ardından Arkas Spor, ilk seti 26-24 kazandı.

Maçın 2. seti karşılıklı ataklarla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Van Berkel’in bloklarıyla rakibini durdurarak bu sette 25-23 üstünlük yakaladı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü set de büyük bir çekişmeye sahne oldu. Galatasaray HDI Sigorta, Burutay ve Antonov ile köşelerden etkili ataklar yaptı ve seti 25-22 alarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette oyunu yönlendiren ev sahibi ekip oldu ve bu seti de 25-19 alarak sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 4 Mart Çarşamba günü İzmir’de oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Jaroslaw Makowski (Polonya)

Galatasaray HDI Sigorta: Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel, Selçuk Keskin (Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Yasin Aydın, Ertuğrul Gazi Metin, Burak Mert)

Arkasspor: Matic, Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Mirza, Caner Ergül)

Setler: 24-26, 25-23, 25-22, 25-19

Süre: 103 dakika (28, 27, 24, 24)