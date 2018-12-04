CEV Kupası 16'lı final turunda Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Romanya'nın CSM Targoviste takımını yine aynı skorla yenerek 8'li final turuna yükseldi.
Galatasaray HDI Sigorta, Nova KBM Branik (Slovenya) - Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Milan Todorov, Lutz Steinmetz
GALATASARAY HDI SİGORTA: Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cansu Çetin, Jackson, Nursevil Aydınlar (Gizem Karadayı, Dilara Gedikoğlu, Buse Kayacan, Elif Su Eriçek, Melike Yılmaz)
CSM TARGOVİSTE: Lakovic, Calota, Trica, Djuric, Buterez, Balae (Jeremic, Ciocian, Marciu, Rosca, Pamfil)
SETLER: 25-22, 25-19, 25-16
SÜRE: 62 dakika (24, 20, 18)