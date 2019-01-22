Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Yenisei: 1

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8’li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Rusya temsilcisi Yenisei’yi 3-1 yendi. Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla adını 4’lü final turuna yazdırdı.

22 Ocak 2019, Salı 21:09
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Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Yenisei: 1

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8’li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Rusya temsilcisi Yenisei’yi 3-1 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla adını 4’lü final turuna yazdırdı.

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Yenisei: 1

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Miklos Horvath (Macaristan), Pasi Hakkarainen (Finlandiya)

Galatasaray HDI Sigorta: Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin, Jackson (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Çağla Akın, Meryem Boz)

Yenisei: Kirula, Manziuk, Kraduba, Frokova, Nazarova, Peretatko, (Krichkova, Samoylova, Evteva, Shcheglova)

Setler: 25-18, 24-26, 25-15, 25-15

Süre: 82 dakika (18, 24, 21, 19)

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