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Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş’ı 3-1 yendi.

21 Kasım 2021, Pazar 16:54 Son Güncelleme:
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Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş’ı 3-1 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: 1

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Sedlacek, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Hakkı Çapkınoğlu, Melih Sıratça)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Axyutin, Mehmet Almaz, Yusuf Eken, Kadir Cin, Batuhan Karaca, Thondike (Çağatay Kır, Emre Sipahioğlu, Enaboifo, Umut Durur, İlker Esin)

Setler: 25-17, 25-19, 23-25, 25-19

Süre: 110 dakika (24, 27, 33, 26)

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