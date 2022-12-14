Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya’nın Belek turizm merkezinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-kırmızılılarda hazırlıklar devam ediyor.

Sabah saatlerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

8’e 2 pas ve top kapma çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / Belek, (ANTALYA / DHA)



