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Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

14 Aralık 2022, Çarşamba 12:37 Son Güncelleme:
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Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya’nın Belek turizm merkezinde hazırlıklarını sürdüren Sarı-kırmızılılarda hazırlıklar devam ediyor.

Sabah saatlerinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

8’e 2 pas ve top kapma çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç yapıldı. 

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. 

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / Belek, (ANTALYA / DHA)

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