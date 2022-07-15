Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda futbolcular, aletlerle yapılan antrenmanın ardından zamana karşı tam sahada koşu gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK, İDMANINI TAKİP ETTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların Avusturya kampına ziyaret etti. Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile antrenmanı takip etti. İdman öncesi futbolcularla tokalaşan Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la poz verdi.

SARI-KIRMIZILILAR YARIN HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Galatasaray, yarın Avusturya kampındaki üçüncü maçını Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle oynayacak. Profertil Arena Hartberg'deki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Serhan TÜRK/GRAZ(Avusturya),(DHA)