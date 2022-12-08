İstanbul’da LaLiga ekiplerinden Vallecano ve Villarreal’i ağırlayan Galatasaray ’ın maçlarını evlerinize taşıyan D-Smart, Galatasaray’ın Antalya kampında oynayacağı 3 hazırlık maçını da canlı yayınlayacak. 10 Aralık Cumartesi Süper Ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sarı Kırmızılıların bu mücadelesi saat 20.00’den itibaren D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan ekrana gelirken, Galatasaray’ın Antalya kampında oynayacağı diğer 2 mücadele de sadece D-Smart ve D-Smart GO’da canlı yayınlanacak.

CUMARTESİ 20.00 GALATASARAY – ADANA DEMİRSPOR ( CANLI ) SPOR SMART + D-SMART GO