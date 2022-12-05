Galatasaray , Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını özel maçlarla sürdürüyor. La Liga ile yapılan Dostluk Turnuvası kapsamında ilk olarak Rayo Vallecano'yu konuk eden Sarı-Kırmızılılar, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Sahaya tam 12 önemli eksikle çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, as oyuncularından yoksun bir şekilde Villarreal'i ağırlayacak. Sezon başından bu yana bekleneni veremeyen Yunus Akgün'ün ilk 11'de başlayacağı Villerreal karşısında göstereceği performans merak konusu.

Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Villarreal maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta yayınlanacak. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak maçın canlı skor takibi ile tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Gençler için fırsat

Aslan'ın hocası Okan Buruk, bu maçta yine ligde fazla forma şansı veremediği oyuncuların son durumunu görme fırsatı bulacak. Özellikle genç oyuncuların ortaya koyacağı performans, Antalya kampı için seçilecek kadronun belirlenmesinde etkin rol oynayacak. Okan hoca, Milli takımlara giden oyuncuların yokluğunda, altyapıdan takviyeler yaparak antrenman kadrosunu tamamlamaya çalışmıştı.

Berkan Kutlu'ya tam destek

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçının ardından bir grup taraftarın ıslıkladığı Berkan Kutlu, sıkıntılı günler geçiriyor. Okan hoca, genç futbolcuyu Villarreal karşısında da ilk 11'de oynatarak, öğrencisine destek olmaya hazırlanıyor. Berkan, taraftarın tepkisi sonrası Galatasaray formalı bir küçüklük fotoğrafını sosyal medya hesabına koyarak üzüntüsünü ifade etmişti.

Galatasaray Antalya yolcusu

İstanbul'daki son hazırlık maçını bugün Villarreal ile oynayacak olan Galatasaray, perşembe günü Antalya'ya geçecek ve Belek'te kampa girecek. Sarı-Kırmızılı ekip burada da 2 dostluk maçı oynayacak. 10 Aralık'ta Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Cim Bom, 16 Aralık'ta Fransız temsilcisi Toulouse'un rakibi olacak. Bu maçla beraber Galatasaray'ın Antalya kampı sona erecek ve takım 17 Aralık'ta İstanbul'da toplanacak.

Sakatlıklar can sıkıyor

Tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e giden Icardi'yle birlikte, Rashica'nın durumunun da ciddi olması, teknik ekipte endişe yaratıyor. Sol dizinde kemik ödemi tespit edilen Kosovalı oyuncunun, Antalya kampına yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor. Icardi ve Rashica dışında Midtsjö'nün hastalığı, Oliveira'nın tedavisi, Ross ve Emre Taşdemir'in sakatlıkları devam ediyor.