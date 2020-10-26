Galatasaray hayata böyle döndü!

Erzurum deplasmanında 10 kişiyle gelen galibiyet, Aslan'a derin bir nefes aldırdı. Ligde üst üste 3 hafta galip gelemeyen, Avrupa kupalarına havlu atan Galatasaray'da, hem sahadaki başarısız sonuçlar hem de yönetimle teknik heyet arasındaki gerilim, Florya'da moralleri bozmuştu. Özellikle Başkan Mustafa Cengiz'in doğrudan teknik patron Fatih Terim'i hedef alan sözleri, futbolcuların da dikkatini çekmiş ve kafalarda soru işaretleri oluşmasına yol açmıştı. Ancak sezonun henüz başında olduklarını ve bundan sonra da çok fazla puan kaybı yaşanacağını öngören Terim, hafta içinde tamamen takımı toparlamaya yönelik çalışmalar yaptı.

Levent hoca ve Riera devrede

Ekibiyle toplantı üstüne toplantı yapan Terim, mevcut oyun düzenini nasıl rayına oturtabilecekleri ile ilgili olarak kurmaylarından bilgi aldı. Hocaya kariyeri ve tecrübesiyle en yakın isim olan ve arka planda her türlü desteği veren Levent Şahin, oyuncuları motive edebilmek adına sık sık bire bir görüşmeler yaptı. Analiz ve performans ekibiyle birlikte Erzurumspor’un eksi ve artı yönlerini A'dan Z'ye raporlayan Şahin, hem bireysel hem de takımın genel performansı hakkında Fatih hocaya tüm bilgileri aktardı. Terim de oyun planını buna göre güncelledi. Kaleci antrenörleri, Fatih ve Okan'la özel olarak ilgilendi ve ekstra çalışma programları uygulandı. Riera da takımdaki yabancılarla konuşarak onları psikolojik açıdan kritik deplasmana hazırladı.

Ankaragücü'ne de özel analiz

Sarı-Kırmızılı ekip önümüzdeki hafta sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Teknik ekip, bu maça da aynı ciddiyetle hazırlanıp takımı da aynı şekilde motive etmeye çalışacak. Florya'da, bu maçın da kazanılması halinde takımın ciddi bir toparlanma sürecine gireceği düşünülüyor. Dolayısıyla yine Levent hocanın detaylı bir rakip analizi hazırlayacağı ve Terim'in oyun sistemini bir kez daha güncelleyerek tamamen kazanmaya odaklı bir kadro sahaya çıkaracağı belirtiliyor.

Yazarlar ne dedi?

Mehmet Demirkol (Fanatik)

Falcao Galatasaray’a geldiğinden bu yana goller atıyor ama ilk kez patentli işlerinden birini izletti. Bu gol maç seviyesinin çok üzerindeydi. Takımın, Falcao’yu kaybettikten sonra 20 dakika dengeyi hiç rakibe vermeyişi ise geçen haftalardaki krizden sonra başarı.

Şansal Büyüka (Milliyet)

Sürekli Falcao’yu eleştiriyoruz. Ancak Falcao’ya ne kadar top geliyor, ona bakmıyoruz. ‘Usta’ya Erzurum maçında iki önemli top geldi. Birincisinde önünü çok iyi açıp, akıllı vurdu, direkten döndü. İkincisinde, Babel’in asistinde ancak Falcao’nun atabileceği bir golü attı.

Güntekin Onay (Hürriyet)

Sahada planı işleyen taraf Fatih Terim’in takımıydı. Belhanda’nın Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç’ın dinamizmine katılması Galatasaray’ın orta saha üstünlüğünü almasına yeterli oldu. Falcao ve Babel kaliteleriyle oyuna akıl ve skor kattılar.

Ömer Üründül (Sabah)

Galatasaray 10 kişi kalana kadar oyunu domine eden taraftı. İlk yarıda skor avantajı yakaladılar. İkinci devrede de yine kontrol, düşük tempolu Galatasaray'daydı. En sonunda Falcao, kalitesine uygun güzel bir gole imza attı.



