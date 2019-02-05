Galatasaray-Hatayspor maçı Öğretmenoğlu’nun

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak olan müsabakaların hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Hatayspor maçına Mustafa Öğretmenoğlu’nu atadı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında yarın oynanacak olan iki mücadelenin hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe maçına Arda Kardeşler’i atadı. 18.30’da başlayacak mücadelede Kardeşler’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapacak.

Günü diğer maçı olan Galatasaray-Hatayspor mücadelesinde ise Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Türk Telekom Stadyumu’nda 20.30’da başlayacak olan müsabakada Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını ise İsmail Şencan ve Murat Ergin Gözütok yapacak.

İHA