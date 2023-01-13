Galatasaray , Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak. Derbide Fenerbahçe 'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini alan Okan Buruk'un ekibi, 39 puanla liderliğini sürdürüyor. 7'si Süper Lig'de, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 9 resmi maçını kazanan Sarı Kırmızılılar, takım bu maçı da kazanarak Fenerbahçe galibiyetini daha da anlamlı kılma hedefinde. 17 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Volkan Demirel'in öğrencileri, son galibiyetini 13 Kasım 2022'de İstanbulspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.

Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Hatayspor maçı bu akşam saat 20.00'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Hatayspor ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi

Hatayspor(Muhtemel): Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, Ribeiro, Lobjanidze, El Kaabi, Bertuğ

Galatasaray: 2 Hatayspor: 2

Galatasaray ile Hatayspor Süper Lig’de 5. kez rakip olacak. Sarı-Kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, Bordo-Beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Aslan'ın 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1’lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazanmıştı.

9 maçtır kazanıyor

Aslan'ın, 7’si Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe’yi, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü’nü yendi.

İç sahada karnesi iyi

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon evinde 7 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle16 puan aldı. Aslan, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, ligde sahasında son olarak Ankaragücü ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cim Bom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

Dries Mertens kart cezalısı

Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Belçikalı futbolcu Dries Mertens, cezasından dolayı Hatayaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross kadroda yer almadı.

4 futbolcuda sarı alarm

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem, Abdülkerim ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada İstanbul’da oynanacak Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.