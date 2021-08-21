Süper Lig 'de 2. haftanın kapanış maçında Galatasaray , Hatayspor'u konuk edecek. Sezona Giresunspor galibiyetiyle başlayan Sarı Kırmızılı ekip, Hatayspor'u da devirip 2'de 2 yapmak istiyor. Kasımpaşa beraberliği ile lige giriş yapan Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Galatasaray'da 8 maç men cezası bulunan Marcao, henüz lisansı çıkartılamayan Oğulcan Çağlayan ve Randers maçında sakatlanan Arda Turan maç kadrosunda yer almayacak. Konuk ekipte ise tek eksik Isaac Sackey.

Galatasaray-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Türk Telekom'un zemini yetişmedi

Galatasaray'ın mabedi olan Türk Telekom Stadyumu'nda uzun bir süredir zemin için yenileme çalışmaları sürüyordu. Bu anlamda Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Hatayspor mücadelesinde kendi evlerine kavuşacaklarını belirtmişti. Ancak yine beklene nolmadı, çalışmalar uzadı. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Arda Turan'ın durumu belli oldu

Galatasaray'ın Randers’la oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan’ın durumu netlik kazandı. Yapılan tetkikler sonucunda tecrübeli futbolcunun sol ayak bileği iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ile eşlik eden yumuşak dokusunda ise kanama tespit edildiği kaydedildi. Tecrübeli futbolcu, Hatayspor maçında görev alamayacak.