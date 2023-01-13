Galatasaray - Hatayspor maçı iddaa oranları

Derbi maçta Fenerbahçe 'yi farklı geçip zirvede puan farkını 4'e yükselten Galatasaray , son 4 maçta galibiyeti olmayan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor'u NEF Stadyumu'nda konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle giden Galatasaray, aradan 4 galibiyetle döndü ve zirveye yerleşti. Sarı-kırmızılılar geçen hafta derbi maçta Fenerbahçe'yi, Kadıköy'de 3-0 yenip sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını da 4 yaptı. Dries Mertens cezalı, Kazımcan Karataş ve Mathias Ross sakat. Sakatlığını atlatıp Fenerbahçe maçında oyuna sonradan girerek 1 gol 1 asistle oynayan Mauro Icardi ilk 11'de olacak. Barış Alper Yılmaz yedekte bekleyecek; hücum kanatlarında Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica oynamaya devam edecek. Mertens'in yokluğunda orta alanın "Berkan Kutlu, Lucas Torreira & Sergio Oliveira" şeklinde oluşması bekleniyor.

Dünya Kupası arasından formsuz dönen takımlardan biri de Hatayspor... Volkan Demirel yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan bordo-beyazlılar, ara sonrası vites küçülttü. 4 maçın 3'ünde sahadan 1 puanla ayrıldı, İstanbul'da Fenerbahçe'den 4 yedi. Son 2 maçı kaçıran stoper Burak Öksüz'ün Galatasaray'a karşı da oynaması beklenmiyor. 4 maçtır kadroda olmayan sol açık Kevin Varga'nın durumu belirsiz. Eldivenler Erce Kardeşler'e emanet. Beklerde Kamil Ahmet Çörekçi ve Sam Adekugbe izleyeceğiz. Orta alanda "Rayane Aabid, Ruben Ribeiro & Mehdi Boudjemaa" üçlüsü, en ileride Bertuğ Yıldırım olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 6 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. Bu 6 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Hatayspor'un deplasmanda oynadığı son 6 maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti. (6 maç - 20 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %50'lik kesim derbi galibiyetiyle iyice morallenen sarı-kırmızılılardan Aslantepe'de 3 puan bekliyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TERCİHİ

Derbiden önce, Ankaragücü maçı için aynı bahsi önermiştim. İstanbulspor ve Beşiktaş maçlarını örnek vermiştim. Ankaragücü maçının ilk yarısında da 8 korner (5+3) çıktı ve bahis kazandı... Dünya Kupası arasından döndükten sonraki 4 maçı galibiyetsiz geçen (1M 3B) Hatayspor, derbi maçta Fenerbahçe'yi yenmenin moraliyle seyircisinin önüne çıkacak olan Galatasaray'a karşı pek direnç gösteremez. Kontradan gol ararlar, Galatasaray yine baskın bir ilk yarı oynar. Bir kez daha bol bol korner izleriz.