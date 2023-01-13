Galatasaray-Hatayspor maçı (CANLI)

Galatasaray , Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u ağırlıyor. Derbide Fenerbahçe 'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini alan Okan Buruk'un ekibi, 39 puanla liderliğini sürdürüyor. 7'si Süper Lig'de, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 9 resmi maçını kazanan Sarı Kırmızılılar, takım bu maçı da kazanarak Fenerbahçe galibiyetini daha da anlamlı kılma hedefinde. 17 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor ise 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Teknik direktör Volkan Demirel'in öğrencileri, son galibiyetini 13 Kasım 2022'de İstanbulspor karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Hatayspor maçı saat 20.00'da başladı. Kadir Sağlam'ın yönettiği ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8' Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktasına gönderdiği topu Sergio Oliveira tamamlamak istedi ancak kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

GOL | 9' Abdülkerim ceza sahasına şişirdiği topa hareketlenen Icardi, Burak'a rağmen yükseldi. Seken topu ceza sahasının solunda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, yakın mesafeden yaptığı aşırtma vuruşla Erce'yi avladı ve Galatasaray öne geçti. 1-0

11' Hızlı gelişen Hatayspor atağında Saba Lobzhanidze, yay üzerinde topa vurmak istedi. Araya giren Lucas Torreira tehlikeyi önlemeyi başardı.

12' Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Juan Mata geçti. Tecrübeli oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada Abdülkerim'in kafa vuruşunda top Erce'de kaldı.

18' Hatayspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Ayoub El Kaabi'nin sağ çaprazda karşı karşıya yaptığı vuruşta Fernando Muslera gole izin vermedi.

27' Boey'nin sağ kanattan çevirdiği topa Vranjes son anda dokundu. Sol çaprazdan meşin yuvarlağı kontrol eden Dubois'nın ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

29' Dubois'nın pasıyla çizgiye inen Kerem'in ortaya çevirdiği topta son anda araya Vranjes girdi. Sol kanattan Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda topu ön direkte Bertuğ uzaklaştırdı.

31' Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Bertuğ, Dubois ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hatayspor cephesi penaltı beklerken oyun devam etti.

40' Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına çevirdiği topa Icardi dokunamadı.

43' Barış Alper'in pasında Boey, tek top yaparak ceza sahasına ortasını açtı. İstediği vuruşu yapamayan Mata, çerçeveyi bulamadı.

45' Abdülkerim'in geri pasında topu Muslera kontrol edemeyinca Hatayspor korner kazandı. Riberio'nun kullandığı köşe vuruşunda Nelsson topu uzaklaştırdı.

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Galatasaray-Hatayspor ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Torreira, Mata, Barış Alper, Kerem, Icardi

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, R. Burak, Adekugbe, Aabid, Boudjemaa, Ruben Ribeiro, Saba, El Kaabi, Bertuğ

Galatasaray: 2 Hatayspor: 2

Galatasaray ile Hatayspor Süper Lig’de 5. kez rakip oluyor. Sarı-Kırmızılılar, 2 kez sahadan galip ayrılırken, Bordo-Beyazlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. Bu maçlarda Aslan'ın 7 golüne, Hatay ekibi 8 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmadan Galatasaray 2-1’lik skorla galip ayrılırken, Hatayspor da evinde 4-2 kazanmıştı.

9 maçtır kazanıyor

Aslan'ın, 7’si Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe’yi, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü’nü yendi.

İç sahada karnesi iyi

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon evinde 7 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle16 puan aldı. Aslan, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, ligde sahasında son olarak Ankaragücü ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 17 müsabakada 13 gol yedi. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cim Bom ayrıca bu sezon ligde oynadığı 7 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

Dries Mertens kart cezalısı

Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart gören Belçikalı futbolcu Dries Mertens, cezasından dolayı Hatayaspor mücadelesinde forma giyemiyor. Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ile Mathias Ross kadroda yer almadı.

4 futbolcuda sarı alarm

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem, Abdülkerim ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada İstanbul’da oynanacak Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.