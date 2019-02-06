Galatasaray - Hatayspor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'nci dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Hatayspor'un file bekçisi Ömer Alıcı, 39'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bugün sabah saatlerinde babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor mücadelesinde takımının başında yer alamadı. Deneyimli teknik adamın yokluğunda takımın başında Hasan Şaş ve Levent Şahin görev yaptı.

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Maçtan dakikalar

Maçın 7. dakikasında Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Luyindama kafa vuruşu ile topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

9. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Selçuk İnan'ın ara pası ile Sinan Gümüş ceza sahası önünde topla buluştu. Sinan'ın müsait pozisyonda şutunda kaleci Ömer meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

10. dakikada Hatayspor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Nimaga'nın orta ortasında Gomis kafa ile topu arka direğe aşırdı. Korkishko'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci İsmail Çipe son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

12. dakikada sarı-kırmızılı takım etkili geldi. Onyekuru'nun pası ile Fernando Hatayspor ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ömer Alıcı topu köşeden kornere çeldi.

34. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası dışında bekleyen Onyekuru çok sert vurdu. Kaleci Ömer Alıcı, çizgi üzerinde topu çeldi, ardından savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.

45+1. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Selçuk'un pasıyla Onyekuru savunmanın arkasına sarktı. Onyekuru'nun yerden şutu kaleci Akın'dan döndü, Fernando önünde kalan topu boş kaleye gönderdi. Son anda savunmada araya giren Yusuf Abdioğlu golü önledi.

45+6. dakikaka Selçuk'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Yunus Akgün ceza sahası içinde rakibinden kurtulup şutunu çekti. Kaleci Ömer parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarı

50. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sinan Gümüş'ün pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Belhanda, rakibinde kurtulduktan sonra şutunu çekti, top kaleci Akın'da kaldı.

77. dakikada gelişen Galatasaray atağında Fernando'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru bekletmeden şutunu attı, meşin yuvarlağı kaleci Akın Alkan kontrol etti.

87. dakikada sarı-kırmızılı takım etkili geldi. Feghouli'nin pasıyla sağ kanattan bindiren Linnes topla buluştu. Süratle ceza sahasına giren Linnes'in sağ çaprazdan çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.

90+2. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topu kapan Linnes, penaltı noktasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu arka direk önünde kontrol eden Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak önce kaleci Akın'a ardından da üst direğe çarparak oyun alınana geri döndü. Boşta kalan topu önünde bulan Feghouli, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

Karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu mücadelenin rövanşı 26-27 ya da 28 Şubat'ta Hatay'da oynanacak.

İlk 11'ler

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Donk, Selçuk İnan, Fernando, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Sinan Gümüş

HATAYSPOR: Ömer, Soner, Yusuf, Tayfun, Yasin, Kubilay, Nimaga, Gomis, Selim, Korkishko, Mirkan

Maçtan notlar

Luyindama ilk golünü attı

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü Hatayspor'a attı.

Mücadelenin 7. dakikasında takımını öne geçiren golü atan Luyindama, sarı-kırmızılı takım ile çıktığı ikinci maçta gol sevinci yaşamayı başardı.

Demokratik Kongolu oyuncu, Galatasaray ile ilk maçına Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında çıkmıştı.

Mitroglou ilk kez Türk Telekom Stadı'nda

Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Kostas Mitroglou, ikinci yarıda oyuna girdi ve Türk Telekom Stadı'nda ilk kez sahaya çıktı.

Yunan golcü, Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta sonunda Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı mücadelede de forma giymişti.

VAR incelemesi sonucu kırmızı kart

Galatasaray, Hatayspor mücadelesinin hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uyarısıyla Hatayspor kalecisi Ömer Alıcı'ya kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin 39. dakikasında Selçuk İnan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Fernando'nun aşırtma vuruşunda kaleci Ömer, ceza sahası dışında topu eliyle kesti. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu önce kaleci Ömer'e sarı kartını gösterdi. Öğretmenoğlu, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarındaki VAR ekranından izledikten sonra kararını değiştirdi ve Ömer'e kırmızı kartını gösterdi.

Kaleci Ömer'in kırmızı kart görmesinden sonra Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gomis'in yerine yedek kaleci Akın Alkan'ı sahaya sürdü.

Diagne'nin cezası bitti

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'nin kırmızı kart cezası, Hatayspor maçıyla sona erdi.

Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki Senegalli golcü, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor'la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa'dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray'a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahaya çıkamamıştı.

Mbaye Diagne, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında ilk kez Galatasaray formasını giyecek.