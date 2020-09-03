Galatasaray - Hatayspor maç sonucu: 1-1

Galatasaray,Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golü 31. dakikada Arda Turan'dan gelirken Hatayspor ise 66. dakikada Gökhan Karadeniz ile eşitliği yakaladı.

MAÇTAN BÖLÜMLER

22. dakikada Galatasaray, etkili geldi. Rakip ceza sahası önünde üst üste paslar yapan Sarı-Kırmızılılar'da Marcao topu sol kanada açarken Saracchi'nin yaptığı etkili orta Falcao'nun biraz uzağında kaldı. Kolombiyalı golcü, kafayla topa dokunamazken pozisyon sonrası Fatih Terim'in reaksiyonu da dikkat çekti.

GOL | 31. dakikada Galatasaray, sağ kanattan geldi. Yapılan ortada Falcao, yerde kalırken sola açılan topta bu kez Saracchi ön direğe kesti. Ön direkte Arda Turan'ın yaptığı vuruş, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Türk Telekom Stadyumu'nda 9 yıl aradan sonra kaptan olarak maça çıkan Arda Turan, bu stadyumdaki ilk golünü de atmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da Hatayspor maçından önce toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarılan Luyindama, ikinci yarı öncesi Ryan Donk'un yerine oyuna dahil oldu.

GOL | Galatasaray'ın hücumda kaybettiği top sonrası Hatayspor, Gökhan Karadeniz ile hızlı hücum şansı yakaladı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Gökhan, Galatasaray ceza sahasında Helder Barbosa ile paslaşıp kaleci Fatih'ten sıyrıldı ve topu ağlara göndererek takımı adına skoru eşitledi: 1-1.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, 73. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray karşılaşmaya Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Marcao, Ryan Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Belhanda, Arda Turan, Feghouli, Falcao ilk 11'yle başlarken Hatayspor ise Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Isaac Sackey, Rayane Aabid, Gökhan Karadeniz, Ruben Riberio, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın kadrosuyla çıktı.

Diagne kadroda yok

Galatasaray'da Mbaye Diagne, son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almadı.

Luyindama ikinci yarıda

Galatasaray, Luyindama'nın Hatayspor maçından önce toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığını açıklamıştı. Tecrübeli oyuncu, ikinci yarı öncesi Ryan Donk'un yerine oyuna girdi.

Kerem Aktürkoğlu ilk maçına çıktı

Galatasaray'da yeni transfer Muhammed Kerem Aktürkoğlu da 73. dakikada oyuna girerek ilk kez Galatasaray forması giydi.

FOTOĞRAFLAR: Yusuf Dursun