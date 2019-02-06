Galatasaray - Hatayspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor’u konuk ediyor. Hatayspor mücadelesi öncesi, Galatasaray’da uzun süren sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Emre Akbaba, takımla çalışmalara başladı. Asya Kupası’nda mücadele eden Japon futbolcu Nagatomo takıma katılırken, sağ alt arka adale grubunda darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edilen Brezilyalı futbolcu Mariano’nun tedavisi sürüyor.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Saat 20.30’da başlayan mücadele A2TV'den naklen yayınlanıyor.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan’ın sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Luyindama kafa vuruşu ile topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

9. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında, Selçuk İnan’ın ara pası ile Sinan Gümüş ceza sahası önünde topla buluştu. Sinan’ın müsait pozisyonda şutunda kaleci Ömer meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

10. dakikada Hatayspor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Nimaga’nın orta ortasında Gomis kafa ile topu arka direğe aşırdı. Korkishko’nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci İsmail Çipe son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

12. dakikada sarı-kırmızılı takım etkili geldi. Onyekuru’nun pası ile Fernando Hatayspor ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta, kaleci Ömer Alıcı topu köşeden kornere çeldi.

34. dakikada Galatasaray ikinci golüne yaklaştı. Selçuk İnan’ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası dışında bekleyen Onyekuru çok sert vurdu. Kaleci Ömer Alıcı, çizgi üzerinde topu çeldi, ardından savunma meşin yuvarlağı kornere yolladı.

45 1. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Selçuk’un pasıyla Onyekuru savunmanın arkasına sarktı. Onyekuru’nun yerden şutu kaleci Akın’dan döndü, Fernando önünde kalan topu boş kaleye gönderdi. Son anda savunmada araya giren Yusuf Abdioğlu golü önledi.

45 6. dakikaka Selçuk’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Yunus Akgün ceza sahası içinde rakibinden kurtulup şutunu çekti. Kaleci Ömer parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk 11'ler

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Donk, Selçuk İnan, Fernando, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Sinan Gümüş

HATAYSPOR: Ömer, Soner, Yusuf, Tayfun, Yasin, Kubilay, Nimaga, Gomis, Selim, Korkishko, Mirkan

Maçtan notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim’in vefatı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası’nda Hatayspor ile oynanan çeyrek final ilk maçında takımının başında yer alamadı.

Terim’in yokluğunda yardımcı antrenör Levent Gülen takımın başında sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, vefat eden Talat Terim’i yaptıkları tezahüratlar ve açtıkları pankartlarla andı. Taraftarlar, kale arkası tribününe "Talat Terim’in mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" pankartı astılar.

Galatasaraylı futbolcular sahaya, "Mekanın cennet olsun Talat Terim", Hataysporlu futbolcular da "Başınız sağ olsun hocam" pankartıyla çıktı.

Luyindama ilk kez Türk Telekom Stadı’nda

Hatayspor’u konuk eden Galatasaray’da yeni transfer Christian Luyindama da ilk 11’de sahaya çıktı.

Galatasaray’ın yeni transferi ilk kez Türk Telekom Arena’da sarı-kırmızılı taraftarların önünde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor mücadelesinde sahaya, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Onyekuru ve Sinan Gümüş ilk 11’iyle çıktı.

Emre Akbaba 131 gün sonra kadroda

Galatasaray’da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 131 gün sonra maç kadrosunda yer aldı. Yedekler arasında yer alan Emre, forma şansı bekledi.

Son olarak, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig’de 28 Eylül 2018’de sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta forma giyen Emre, o karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.