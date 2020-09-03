Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, şu ana kadar iki hazırlık maçı oynadı. TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’u 1-0, Ümraniyespor’u ise 2-0’la geçen Fatih Terim'in öğrencileri, bugün Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Arda Turan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu transfer eden Galatasaray, hazırlık maçında alacağı galibiyetlerle lige moralli girmek istiyor. Geçtiğimiz sezon pandemi sonrası kötü bir performans ortaya koyan Sarı Kırmızılı ekip yeni sezonda iddialı bir şekilde sahada yer almak istiyor. Yeni transfer Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun da Galatasaray formasını ilk kez Hatayspor'a karşı giymesi bekleniyor.

Galatasaray - Hatayaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Arda Turan ilk 11’i zorluyor

Yeniden Galatasaray’a dönen Arda Turan konusunda yaşanan gelişmeler teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Tecrübeli oyuncunun, form durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenilirken, idmanlardaki performansıyla eski günlerini aratmadığı belirtildi. Bu anlamda 33 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon eskiden olduğu gibi takımın vazgeçilmezlerinden olabileceği bildirildi. Arda’nın ortaya koyduğu futbolla, Fatih Terim’in de gözüne girdiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Diagne ve Luyindama yüzleri güldürdü

Her ne kadar transferlerin gecikmesi can sıksa da, takımdaki bazı oyuncuların performansı, şimdiden teknik heyete rahat nefes aldırıyor. Bunların başında da kuşkusuz Mbaye Diagne geliyor. Geçen sezon başında gönderilmesi için büyük çaba harcanan Senegalli forvet, şu sıralarda takımın en formda ismi konumunda. İstanbulspor’la oynanan hazırlık maçında golünü de atan Diagne, formayı kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor. Bir diğer yüz güldüren isim Luyindama. Geçen sezonu sakatlık sebebiyle kapatan Kongolu savunmacı, idmanlardaki grafiğini hazırlık maçına da yansıttı. Luyindama, bu sezon Marcao ile birlikte Galatasaray savunma hattının en kritik parçalarından biri olacak.

Ömer Bayram kaldığı yerden

Ligde geçen sezon yaptığı 10 asistle dikkat çeken ve krallık yarışını Edin Visca’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Ömer Bayram, yeni sezon öncesinde de oyunuyla umut verdi. Ümraniyespor’la oynanan hazırlık maçında ağları sarsan tecrübeli futbolcu, antrenman performansıyla da teknik ekipten geçer not aldı. Sahanın birçok bölgesinde forma giyebilen ve Terim’in jokeri olan 29 yaşındaki oyuncu yeni sezonda da forma rekabetinde olacağının sinyallerini verdi.

Fatih Öztürk güven veriyor

Geçen sezonun son haftalarında oynanan Rize maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera’nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Uruguaylı kalecinin yeni sezonun ilk yarısının büyük bölümünü kaçıracak olması nedeniyle Sarı- Kırmızılılar, Kasımpaşa’dan tecrübeli eldiven Fatih Öztürk’ü renklerine bağlamıştı. 33 yaşındaki file bekçisi, idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi. Güven vermeyi başaran Fatih, Muslera’yı aratmamayı hedefliyor.