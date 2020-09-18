Galatasaray hata yapmadı

Galatasaray, Avrupa macerasına başladı, ilk maçında hata yapmadı... Cim Bom, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü, Mbaye Diagne (2) ve Christian Luyindama'nın golleriyle 3-1 devirdi, turu geçen taraf oldu.

18 Eylül 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray hata yapmadı

Sarı-Kırmızılılar, yeni sezondaki ilk Avrupa Ligi maçına çıktı. Ligi Gazişehir maçıyla açan ve hem oyunuyla hem de aldığı skorla beğeni kazanan Cim Bom dün de kardeş ülke Azerbaycan'ın Neftçi Bakü ekibiyle karşılaştı. Galatasaray kağıt üzerinde favori olduğu mücadelede hata yapmadı, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, turu geçen taraf oldu.

Mbodj umutlandırdı ama...

Aslan'ın gollerini 19 ve 63'te Mbaye Diagne, 48'de de uzun süreli sakatlığından sonra yavaş yavaş tempo tutmaya başlayan Christian Luyindama attı. Siyah- Beyazlılar'ın tek golünü ise ikinci yarının hemen başında Mamadou Mbodj kaydetti. Başarılı oyuncunun bu golü skoru 1-1'e getirince Neftçi umutlansa da Galatasaray sürprize izin vermedi.

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