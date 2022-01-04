Kadrosunu mutlaka bir ön liberoyla güçlendirmek isteyen Galatasaray 'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gedson Fernandes ve Aliou Dieng isimleri Aslan'ın gündeminde ön plana çıkarken, Sarı-Kırmızılılar'ın listesine sürpriz bir isim daha girdi: Hamidou Traore...

Scout (oyuncu izleme) ekibinin uzun süredir takip ettiği isimlerden biri olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Giresunspor'daki istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Aslan'ın, sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Malili futbolcunun şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi.

Traore bu sezon Giresunspor formasıyla 17 maça çıktı ve 1270 dakika sahada kaldı.