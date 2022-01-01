Galatasaray Halil Dervişoğlu transferi için Brentford'dan net cevap aldı
Ara transfer dönemi öncesi son dakika gelişmeleri... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınması yönünde yönetime raporunu sundu. Sarı kırmızılılar, İngiliz ekibi Brentford ile görüşmelerini gerçekleştirdi ve transferle ilgili net bir cevap aldı.
Galatasaray 'da Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralanan Halil Dervişoğlu, bitiricilik sorunu yaşasa da hocası Fatih Terim'den geçer not aldı. Terim, lig ve kupada toplam 3 gole imzasını koyan Halil'in bonservisinin alınmasını istedi. Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer dönemi için Brentford ile temasa geçse de İngilizler sezon sonunda masaya oturacaklarını bildirdi.
Geleceğe yatırım gözüyle bakılan 1999 doğumlu milli forvet, ilk 11'de 4 yerlinin zorunlu olacağı önümüzdeki sezon daha değerli olacak.
Forvet arkası pozisyonda daha rahat eden Halil, Galatasaray'da 8.5 milyon TL garanti ücretiyle en fazla kazanan yerli konumunda. (Sabah)