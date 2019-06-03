Galatasaray’a güzel haber İtalya’dan geldi... Çizme’nin önde gelen gazetelerinden Corriera Dello Sport, Milan’ın yaz döneminde Diego Laxalt, Samu Castillejo ve Andrea Bertolacci ile birlikte Hakan Çalhanoğlu’nu da satışa çıkaracağını yazdı.

Bu da yıldız oyuncuyu uzun zamandır isteyen son şampiyon için büyük bir avantaj demek. Ancak Cim Bom’un hesapları kiralama üzerine. Çok yüksek bir bonservis verme lüksü bulunmayan Aslan’ın en kısa zamanda Milan’ın kapısını çalarak bu yönde bir teklif yapacağı öğrenildi. Bu gelişmeler, teknik direktör Fatih Terim’in de yüzünü güldürdü.

‘Olursa Galatasaray olur’

Çünkü ikili yakın bir zaman önce bir araya gelmiş ve Hakan Çalhanoğlu hocasıyla yaptığı o görüşmeyi, “Fatih hocayla bu konuyu konuştuk. İleride tabii ki Türkiye’de oynamak istiyorum. Bunu aileme de söyledim. Olursa Galatasaray. Ben Galatasaray’ı çocukluğumdan beri seviyorum. Büyük bir taraftarıyım. İnşallah bir gün olur” sözleriyle anlatmıştı. Hakan Çalhanoğlu, eğer transfer edilirse Terim’in eli hem hücum hattında hem orta sahada hem de kanatta çok rahatlamış olacak.