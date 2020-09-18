Tek maç üzerinden gerçekleştirilecek karşılaşma 24 Eylül Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

Hocaları hiç yabancı değil!

Hajduk Split, Hırvatistan'ın en büyük kulüpleri arasında yer alıyor. 1911'de kurulan Kırmızı-Mavililer bugüne kadar tam 33 kupayı müzesine götürdü. Maçlarını 34 bin 183 kişi kapasiteli Poljud Stadyumu'nda oynayan Split'in teknik direktörü de bize hiç yabancı değil. Hırvat devini uzun yıllar Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Hari Vukas çalıştırıyor. Vukas, Tudor'la beraber Karabükspor ve Galatasaray'da çalıştı. Split'e de Tudor'la gitti, tecrübeli hoca Juve'nin yolunu tutunca Vukas takımın başına geçti.

Kadro değeri 20.4...

Kırmızı-Mavililer geçen sezonu Tudor önderliğinde 36 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 60 puanla 5. sırada tamamladı. Split'in yeni sezondaki kadro değeri 20.4 milyon Euro. Takımın en değerli ismi ise 3.7 milyon Euro'luk piyasasıyla Mijo Caktas. Hırvatlar yeni sezon öncesinde de Bursaspor'dan Jani Atanasov'un yanı sıra Diamantakos ve Todorovic ile kadrosunu güçlendirdi.







